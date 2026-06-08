KALOS BEAUTY TECHNOLOGYは、楽天市場にて6月11日1時59分まで開催されている「楽天スーパーセール」において、最新の美容・健康関連商品、梅雨時や夏にピッタリな話題の製品などを、最大50％オフの特別価格で販売している。●梅雨や夏のシーズンに最適な商品が勢ぞろいなお、セール対象製品はいずれも数量限定であり、セール期間内であっても上限に達し次第、特別価格での販売が終了となる可能性がある。おもなセール対象製