航空機リース会社のアゾラは、エンブラエルE195-E2型機15機を追加発注した。さらに15機の購入権を取得した。追加発注により、アゾラのE2の確定発注数は39機から54機に増加した。アゾラによるE2の発注は2021年12月以降、3度目となる。エンブラエルE195-E2型機は、エンブラエルの旅客機で最大の機種。低燃費、低排出、静粛性、高信頼性を特徴としている。座席配列が「2-2」で中央席がなく、乗客がより快適に過ごせるほか、航空会社は