チャイナエアラインは、熊本〜台北/桃園線を、6月13日から1日1往復に増便する。2023年9月から週2往復で開設し、2024年2月からは週5往復に増便していた。機材はビジネスクラス12席とエコノミークラス168席の計180席を配置した、エアバスA321neoを使用している。同路線は、スターラックス航空も2023年10月から1日1往復を運航している。台湾の半導体製造大手TSMCが熊本に工場を建設しており、ビジネスでの往来需要を見込んでいるとみ