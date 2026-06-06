二刀流の過酷さを示す写真が話題になっている右手に刻まれた“勲章”にファンの称賛が相次いでいる。ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発し6回無失点で今季6勝目をあげた。1枚の写真が示した二刀流ゆえの代償に「よくこんな状態で投げてたな」と、ファンが胸を熱くしている。ドジャースが7-0と大勝した試合、大谷は「1番・投手兼指名打者」で出場。打者としては3安打2四球で1