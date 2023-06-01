球団発表ヤンキースは5日（日本時間6日）、アーロン・ジャッジ外野手を右肋骨の疲労骨折で10日間の負傷者リストに入れたと発表した。2日（同3日）のガーディアンズ戦から3試合連続でスタメンを外れ、4日（同5日）には球団が4週間から6週間後に再検査を行うと発表していた。過去2年連続でア・リーグMVPに選出されたのジャッジは、今季ここまで打率.248、17本塁打、38打点、OPS.907をマークしていた。ヤンキースはジャッジに