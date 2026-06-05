AKB48は2026年6月5日、9月26日と27日にKアリーナ横浜（横浜市西区）で秋のコンサートを開くと発表した。4月の春コンサート後に行ったファンアンケートなどをもとに、全くコンセプトが違う3公演を企画。最も集客できたコンサートを、今後のAKB48コンサートの「新たな軸」と位置付ける。センター伊藤百花さんが黒のスーツに眼鏡姿でプレゼン東京・秋葉原のAKB48劇場で開かれた発表会には、グループ総監督の倉野尾成美さん（25）、佐