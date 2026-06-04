毎年、新たに発売されるビジネス書は約6000冊。いったいどの本を読めばいいのか。読書家が集まる本の要約サービス「flier（フライヤー）」で、2026年上半期にアクセス数の多かったベスト20冊を、同サービスの編集部が紹介する――。写真＝iStock.com／Andranik Hakobyan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Andranik Hakobyan第1位：『頭のいい人が話す前に考えていること』（安達裕哉著、ダイヤモンド社）第2位：『体力おば