ギリシャで山火事が相次いで発生し、消防士3人が死亡したと地元メディアが報じました。ヨーロッパには4度目の熱波が襲来していて、30日には首都・アテネでも大規模な山火事のリスクが高まるとしています。地元メディアなどによりますと、ギリシャ南部のクレタ島で発生した山火事で、消火活動に当たっていた消防士2人が死亡したということです。2人は車で移動中に火災に巻き込まれ、逃げ場を失ったとみられています。また、同じ南部