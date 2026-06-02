ミュージカルや2.5次元舞台で活躍する9頭身美女・美麗が6月8日(月)に、初のデジタル写真集『MIREI』をリリース。今作では、ステージ上で見せる「強く、気高く、美しい姿」と、ふとした瞬間にこぼれる「可愛らしい笑顔」とのギャップをテーマに撮影。ミュージカル女優をイメージさせるシーンのほか、ベッドで寝転んだりカップ麺を頬張ったりと飾らない素顔も収録されている。インタビューでは、撮影の裏話や舞台女優としての思い、