全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ソラナ チルステア] 2 - 0 [ワン シユ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第8日がフランス パリで行われ、女子シングルス4回戦で、第18シードのソラナ チルステアとワン シユが対戦した。 第1セットはソラナ チルステアが6-3で先取。第2セットもソラナ チルス