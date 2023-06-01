ポーランドのトゥスク首相は、東部の村にロシアの巡航ミサイルが落下したと発表しました。ウクライナと500キロ以上国境を接するポーランドでは、ロシアのミサイルやドローンが飛来していて、緊張が高まっています。ポーランドトゥスク首相「軍事専門家によれば、発見された破片を含むほとんどの証拠が、ロシア製のKh-101巡航ミサイルだと示している」ポーランドのトゥスク首相は、30日未明に、東部ルブリン郊外の村にロシア製の