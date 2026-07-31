鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。写真・文＝栗原悠人産業の衰退や人口減少などで、人口が0になった町。人口数十人ほどの集落から、1万人以上の人口を数えた北海道の大炭鉱街等、往時の姿は様々である。