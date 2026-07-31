熊本県で最大震度7を観測した地震の発生から31日で4日目となりました。地震による死者は合わせて34人に上っています。地震発生後に爆発が起きた熊本・嘉島町のイオンモール熊本では30日午後、新たに4人の死亡が確認され、死者は合わせて7人となりました。イオンは、亡くなった7人を除く全ての従業員について安否の確認ができているとしていますが、県は他に取り残された人がいるのかどうかも含めて捜索を続けるとしています。また