横浜市長・山中竹春氏の「ダチョウ発言」と「嘘」を暴く証拠音声を公開する！《新たな現役幹部からの告発も》〉から続く7月30日、山中竹春・横浜市長が市幹部職員への暴言、関係者への中傷を繰り返した問題で、第三者調査委員会は山中市長による7項目のパワーハラスメントを認定した。公表された調査報告書の中では、職員を「人間のクズ」「ダチョウ」「おばさん」などと呼称する人格否定や女性蔑視の発言も認められた。【写真