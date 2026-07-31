お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が31日までに自身のXを更新。令和8年熊本地震被災地への支援寄付をしたことに対して寄せられた一部の声に対し、返答した。真栄田は29日の更新で「YOSHIKIさんに比べたら全くの全くの全くの全く少な過ぎですが。ウチの妻が沖縄出身ですが中学、高校と熊本の学校に通っていたのもあり心配していたので。こういう簡単に出来るシステム良いですね」とつづり、大手IT企業のシステムを使って