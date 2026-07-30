お笑いコンビ、キングコングの西野亮廣（46）が30日、自身のXを更新。最大震度7を記録した令和8年熊本地震の被災地にコメをおくる告知をしたところ寄せられた一部の声に対し、返答した。西野は鹿児島・種子島で稲刈りをしたことを25日ごろから自身のXなどで報告。そのコメを、西野のプロジェクトを運営する会社CHIMNEY TOWNの公式オンラインストアで限定販売している。そして30日朝の更新で「CHIMNEYTOWNが育て、先日無事に収穫を