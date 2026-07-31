28日に発生した熊本地震を受けて、熊本県の木村敬知事は30日、報道取材に応じ、「ボランティアは受け入れ態勢が整ってから来てほしい」と話しました。 木村知事は、被災地でのボランティア活動について「全国からボランティアで入りたいという気持ちは本当に温かいものと受け止めている」としたうえで、まだ救助活動が続いていて、受け入れ準備が整っていないことから「態勢が整ったらぜひ来てほしい」と呼びかけました。 木村知