モデルでタレントの藤田ニコル（28）が30日までにThreadsを更新。産後の体型について言及した。藤田は「産後3ケ月で水着着たけど全然痩せてないからね」と書き出し「むしろこの1週間私家に帰っていなかったので外食続きで2キロ太ってる。(一時的なのでありますように)写真も二の腕もちょちょんって加工してるしもう少しでテレビでるんで全然太ってますんで待っていてください。(なにに？)加工前の写真も見せたいくらい」と現在の