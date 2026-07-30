7月17日、「SixTONES」の新曲『マイオンリー』のミュージックビデオがYouTubeで公開された。【写真】綾瀬はるか、ジェシーとの共演映画で披露した「パックリ背中」「大切な人への思いを歌ったバラードで、グループのセンターを務めるジェシーさんにとっては、意味深な一曲にも聞こえます。というのも、彼には長く思い続けているとされる女性・綾瀬はるかさんがいますから」（スポーツ紙記者、以下同）ふたりは、共演した映画の