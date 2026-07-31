世帯年収が1800万円をともなれば、さぞかし優雅な暮らしができそうに思えるが、現実はそう甘くもないらしい。投稿を寄せた千葉県の30代男性（専門職／コンサルタント・士業・金融・不動産／世帯年収1800万円）は、自身が年収1200万円で、年収600万円の妻と3歳になる子どもの3人暮らし。郊外に庭付きの注文住宅を建てて住んでいるというが、マイホームの購入にあたっては「物価上昇の煽りを受け土地建物で総額8000万円程度かかった