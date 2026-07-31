円相場の動きをめぐり、アメリカのベッセント財務長官は「私の見るところ、円は過小評価されている」と話しました。30日、FOXビジネスの取材に答えたもので、日本について「経済は好調で、総理の支持率も高く、強力な政策を打ち出している」としたうえで、そうした認識が広まれば「市場は円が過小評価されていることに気づき、円高が進むはずだ」と話しました。さらに、30日に市場で大きく円高・ドル安が進んだことについて、懸念