日本代表ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）の今夏のユベントス入りが前進していると３０日、欧州の複数メディアが報じた。イタリアのトゥットスポルト紙によると、鈴木はここ数日の間に、プレミアリーグのリーズとニューカッスルからの強いアプローチを拒んだという。両クラブはパルマが設定した３０００万ユーロの移籍金ラインを超えるオファーを提示する可能性があったが、鈴木は正ＧＫとしての待遇を用意してくれるユベントスを選ぶ