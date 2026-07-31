今月28日に震度7を観測した熊本県では、今も各地で救助活動が続いています。生存率が大きく低下するといわれる「72時間の壁」が迫っています。【写真を見る】救助活動続く熊本 「72時間の壁」迫る爆発発生のイオンモール、ドラレコが捉えた爆発の瞬間…捜索終了のめど立たず【熊本で震度7】地震あと、爆発事故が起きた熊本県嘉島町のイオンモール熊本では救出活動が続き、きのうまでに7人の死亡が確認されました。駐車場に

◆ドライブレコーダーが捉えた「イオンモール熊本」爆発の瞬間