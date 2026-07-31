【カイロ、ワシントン共同】イランのタスニム通信は30日、イラン軍がバーレーンにある米軍駐留基地を無人機攻撃し「敵の戦闘能力は深刻な打撃を受けた」と発表したと伝えた。これに先立ち、イラン革命防衛隊はヨルダンにある米軍駐留基地を30日に弾道ミサイルで攻撃したとする声明を出した。イラン国営プレスTVも30日、革命防衛隊がクウェートの米軍拠点を攻撃したと報じていた。米中央軍は30日、イランによる最近の攻撃で米