下駄を履く人はほとんどいないのに、なぜか私たちは今も「下駄箱」と呼ぶ。【写真を見る】日本人が使い方を知らない、ホテルのベッドにある“謎の備品”「日本人は土足では…」国際日本文化研究センター所長の井上章一氏は、かつては役所や百貨店などの公共スペースも土足禁止だった歴史から、その理由を読み解いている。以下、新刊『日本人はなぜ家で靴を脱ぐのか 土足禁止の精神史』（新潮選書）から一部を再編集して紹介