高市首相が食料品の消費税率を１％に引き下げる方針を表明したことを受け、経済団体のトップは相次いでコメントを出し、財源の明確化などを求めた。経団連の筒井義信会長は「政権公約を踏まえた決断として重く受け止める」としたうえで、「財源は市場の信認の維持などを大前提に予算編成プロセスで明確化してほしい」と注文をつけた。経済同友会の山口明夫代表幹事は「飲食料品の消費税の実質ゼロ化は市場に大きな懸念を招く