7月28日、タレントの坂上忍（59）が自身のYouTubeチャンネル「坂上家のチャンネル」を更新。27匹の犬や猫と暮らす“多頭飼育”の様子が公開され、ネット上では坂上の妻を気遣う声が広がっている。坂上は2022年4月、私財を投じて千葉県に動物保護ハウス「さかがみ家」を設立。寄付だけに頼らず、事業として収益を上げながら運営する自立型の保護活動を掲げ、自身も里親として多くの動物たちと暮らしている。今回公開された「ママが