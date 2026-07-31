珍しい"ポメラニアン警察犬"として今年4月13日、宮崎県日向警察署に採用された「ハク」くん。警察犬といえばドーベルマンやシェパードといった大型犬をイメージしがちだが、昨今では狭所や足場の悪い場所の捜索などにも役立つとして、小型犬の採用が全国各地で急増しているのだ。【写真22枚】ヤンチャだった赤ちゃん時代のハクくん。訓練学校で駆け回り、ちゃちゃ丸やデコピンと遊ぶ姿も真っ白でモフモフな愛らしい姿から話題