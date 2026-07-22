ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤Îµ´ÅÜÀî²¹Àô¤Ç¡¢¡È¤¢¤ë¸÷·Ê¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÇÑÔÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¡£¤½¤ÎºÇ¾å³¬ÉÕ¶á¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¤ÏÂç¤­¤ÊÍî½ñ¤­¤¬¡Ä¡Ä¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¡È¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤Î»Å¶È¤«¡É¤È¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î·úÊª¤Ï¤«¤Ä¤Æµ´ÅÜÀî¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢1980Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼