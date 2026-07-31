ニューヨーク共同】米南部ジョージア州地裁は30日、2024年に高校で4人が死亡した銃撃事件で、実行犯として終身刑を言い渡された元生徒の少年（16）に銃を与えたとして、父親（55）に禁錮15年を言い渡した。米メディアが伝えた。被告は、殺傷能力の高い銃をクリスマスプレゼントとして少年に贈り、少年の精神状態が悪化した後も没収しなかったとして今年3月、第2級殺人などの罪で有罪評決を受けていた。事件では、教師や生