■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子 準々決勝 ポーランド 3−1 ウクライナ（日本時間30日、中国・寧波）【日程＆結果一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』史上初12連勝の男子は29日準々決勝・中国戦女子は準々決勝敗退世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで、世界ランキング1位で前回大会金メダルの強豪・ポーランドがセットカウント3ー1（25−22、22−25、25−20、25ー17）でウクラ