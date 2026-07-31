UEFA（ヨーロッパサッカー連盟）は30日、FIFA（国際サッカー連盟）の新たな事業構想が撤回されない限り、ワールドカップを含むFIFA主催大会に参加しない方針を全会一致で決めました。FIFAは28日、ワールドカップやクラブワールドカップなど主催大会の運営や商業事業を担う新会社を設立し、その株式の一部を民間投資家に売却する構想を発表しました。これを受け、UEFAは30日、加盟する55協会による緊急会合を開き、「ワールドカップ