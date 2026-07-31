7月28日夕方、熊本県熊本地方を最大震度7の地震が襲った後、益城郡嘉島町の大型商業施設「イオンモール熊本」で爆発事故が発生。これまでに3人が死亡し、1人が心肺停止の状態だと発表されている。【写真を見る】爆発後のイオンモール熊本の駐車場・白くモヤがかかっていた爆発により上った白煙イオンの吉田昭夫社長らが翌日、熊本市内で開いた会見では、ガス漏れの可能性に言及しつつ、「消防から正式見解は出ていない」と断