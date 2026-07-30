今年元日の映画監督の福永壮志氏との結婚を発表してから約半年。女優・長澤まさみ(39)が、ファッション誌『VOGUE』で真っ白なチューブトップ姿を披露し、その圧倒的な美ボディがネット上で大きな話題となっている。【写真】「メイクかな? だれだかわからん」『VOGUE』で“大胆チューブトップ”を披露した長澤まさみ「大人の肌見せスタイル」の楽しみ方「30代後半とは思えない、すっきりと開いたデコルテとシャープな肩のラインに