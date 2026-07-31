今年のニューイヤー駅伝で悲願の初優勝を果たしたＧＭＯインターネットグループ陸上部に、来春から箱根駅伝区間賞の小池莉希（創価大学）と全日本大学駅伝で区間賞の中村晃斗（志學館大学）が所属することが分かった。佐久長聖高（長野）から創価大学に進んだ小池は、今年1月の箱根駅伝6区で区間記録にあと1秒と迫る56分48秒をマークし、区間賞を獲得。5月の関東インカレ、男子2部の10000mでは自己ベストを30秒以上更新する27分52