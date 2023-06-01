「ドジャース４−２マリナーズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３２）はマリナーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、適時二塁打を放つなど２安打１打点と奮闘。チームも４−２で勝利した。時速１７９キロの弾丸ライナーが左中間を真っ二つに割った。３点リードの六回、２死一塁。大谷がフルカウントから外寄り１５６キロ直球を確実に捉え、滑り込むことなく二塁を陥れた。三回には右前打で３試合連続