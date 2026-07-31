ハンガリーで、記録的な熱波と干ばつの影響でドナウ川の水位が大幅に低下し、国内の発電量の約半分を担う原子力発電所が運転開始以来、初めて全面停止する見通しとなりました。ハンガリーのマジャル首相は30日、ドナウ川の記録的な水位低下を受け、パクシュ原子力発電所を今後、24時間から72時間以内に全面停止する見通しだと明らかにしました。原発を運営する会社によりますと、パクシュ原発は冷却にドナウ川の水を利用しています