飲料メーカー・ダイドードリンコが、商品ブランドロゴを刷新した。【写真】「変更は創業以来初めて」ロゴを刷新した自販機の新デザイン自動販売機数は全国規模今回の変更について同社は、「単なるデザイン変更ではなく、当社の事業モデルの進化を示すもの」と説明。これまで商品ごとの魅力や特徴を届けてきた一方で、今後は商品ブランド全体として品質やおいしさ、価格への信頼を伝えていくことを目指すという。そんななか、