株式会社イートアンドフーズ 商品本部・マーケティング企画部の田島氏とシュウマイ協会会長のシュウマイ潤連載【日本シュウマイ協会会長・シュウマイ潤の『みんなが知らない、シュウマイの実力』第18回シュウマイ研究家のシュウマイ潤が、シュウマイを生業にする企業のトップや担当者、またはシュウマイにゆかりある著名人に「シュウマイ」を尋ね、新たな「シュウマイ愛」を発見し、さらなるシュウマイの可能性を探る！今回は、全