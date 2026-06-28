大阪市東淀川区の工場火災現場＝28日午後6時45分（共同通信社ヘリから）28日午後5時半ごろ、大阪市東淀川区小松1丁目の「関西レジン工業」の工場で「建物が燃えている」と近隣住民から119番があった。大阪市消防局によると、隣接する集合住宅など付近の建物7棟にも延焼し、計約千平方メートルを焼いた。10代の男性1人が病院に搬送され軽傷という。現場は阪急京都線上新庄駅の北約300メートルの、住宅や工場が集まる地域。関西