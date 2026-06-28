ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＬＡＳＴＣＡＬＬ（ラストコール）」のイベント「ＬＡＳＴＣＡＬＬＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６」が２９日、ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで開催された。冒頭、登壇したラストコールＣＥＯの溝口勇児氏は「ラストコールの出演者をレジェンドクイーンと呼んでいるが、彼女たちのランウェイをすべて中止にさせていただきます」と発表した。続けて「某暴露系アカウントからランウェイを歩