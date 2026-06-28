決勝トーナメント進出を決めたカーボベルデ PHOTO:Getty Images サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、初出場のカーボベルデ代表がノックアウトステージ進出で注目を集めている。 【決勝トーナメント】全試合日程・対戦カード｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会 6月26日（日本時間27日）にアメリカのヒューストンで行われたH