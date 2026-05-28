ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートでは、2026年6月1日（月）より、レストラン「マティーラ」の朝食メニューをリニューアル。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】『海外のお洒落なカフェを連想するような浜辺のレストラン』というコンセプトはそのままに、シグネチャーディッシュとして焼きたてのソフトタコスを楽しめるコーナーが新たに登場します。『マティーラ』朝食 5つのメニューコーナー◆焼きたてソフトタコス（