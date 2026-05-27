シント＝トロイデンVVが5月27日に発表したベルギー1部シント＝トロイデン（STVV）は5月27日、MF山本理仁がドイツ1部SCフライブルクへ完全移籍することが決定したと発表した。山本は2001年12月12日生まれ、神奈川県相模原市出身の24歳。東京ヴェルディの下部組織から2019年にトップチームへ昇格しプロキャリアをスタートさせた。2022年からはガンバ大阪でプレーし、2023年にベルギー1部のSTVVへ加入していた。山本のコメント