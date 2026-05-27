日本サッカー協会（JFA）は５月27日、欧州遠征（６月１日〜10日）に臨むU-21日本代表のメンバーを発表した。選ばれた24名は以下のとおり。GK１ピサノ・アレックス幸冬堀尾（名古屋グランパス）12小林将天（FC東京）23荒木琉偉（ガンバ大阪）DF２梅木怜（FC今治）３小杉啓太（フランクフルト/ドイツ）４尾崎凱琉（早稲田大）５永野修都（藤枝MYFC）15土屋櫂大（福島ユナイテッドFC）16森壮一朗（名古屋グラ