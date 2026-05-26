東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューや、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。今回は、東京ディズニーランドで提供される「冷製ガンボスープ」を紹介します。 東京ディズニーランド／カフェ・オーリンズ「冷製ガンボスープ」 価格：800円販売期間：2026年6月1日〜2026年9月14日販売店舗：東京ディズニーランド／カフェ・オーリンズ 東京ディズニーラン