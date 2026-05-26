熊田曜子「あの頃の顔と体じゃない…」離婚前の“性欲とレス”赤裸々吐露
「じっくり聞いタロウ〜スター近況(秘)報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。5月24日（日）の放送は、「深夜の女子会 女の黒いホンネSP」をお届け！
【動画】熊田曜子「あの頃の顔と体じゃない…」離婚前の“性欲とレス”赤裸々吐露
女性だけが集まり、「仕事」「恋愛」「友人関係」などをしゃべり尽くして日常のストレスを発散する「女子会」。
今回は、MCの熊切あさ美、熊田曜子、納言の薄幸、あおちゃんぺ、六本木のNo.1キャバ嬢・天海りこが、リアルできれいごとのない、ホンネ連発の過激女子会を展開する。
熊田は「（何十年も連れ添うと）あの頃の顔と体じゃない…」ともらし、「（結婚していたときは）性欲はあっても(夜の営みが)レスになる」とリアルな意見を。
「妻だけできなくなってしまうという人もいる…家族になると違うんですよね」と赤裸々に吐露する。
一方の幸は「相手が浮気をしたら、自分もするかもしれない」、天海は「大切な人がいるのに浮気するのって何なんですかね？」とコメント。
熊切は「女性もけっこう浮気している。男性だけじゃない」と発言するが、天海から「きれいごと言ってません？ 100点の回答してますよね…ChatGPT？」と鋭いツッコミが(笑)。
ここであおちゃんぺが「仮にエッチがなくても、一緒にお出掛けとか大事にされたら満足する」と持論を展開すると、幸はこれに納得いかないようで「（年を重ねる毎に）どんどん性欲は高まる。“40になったらどうなっちゃうんだろう？”と思うくらい」とコメント。
天海に「今エロいですか？」と聞かれると、「すっごいエロい(笑)」と幸。
女性用風俗も体験したことがあるとぶっちゃけるが、「顔バレした途端、性欲が萎えて酒飲んで終わっちゃった」と告白。これにあおちゃんぺは「プロ意識ない！ 楽しませろや！」と激怒する。
熊田は、女性用風俗に興味はあるが顔バレが怖いので、「この仕事をしていなければ…」と語っていた。
あおちゃんぺは「内輪の女にイキまくるヤツ」と発言。元カレは自分を含めて、自分の友人数人と関係していたそう。天海は、キャバ嬢が風紀で男性スタッフとの恋愛が禁止されているにも関わらず、恋愛してしまうのが理解できないと語る。
熊切は「金持ちアピールする男が嫌」と語ると、全員同意！ さらに幸は「ベッドの上で豹変する男」を挙げ、10個上の男性と交際していた時、普段はクールなのに、初エッチの時に胸を揉みながら「幸ちゃんのおっぱいは、僕ちんのものだもんね(笑)」と言ったと話すと、全員絶句していた。
番組では、この他「女同士の友情って本当にある？」をテーマに、赤裸々トークが展開される。つづきはTVerで！
【動画】熊田曜子「あの頃の顔と体じゃない…」離婚前の“性欲とレス”赤裸々吐露
女性だけが集まり、「仕事」「恋愛」「友人関係」などをしゃべり尽くして日常のストレスを発散する「女子会」。
今回は、MCの熊切あさ美、熊田曜子、納言の薄幸、あおちゃんぺ、六本木のNo.1キャバ嬢・天海りこが、リアルできれいごとのない、ホンネ連発の過激女子会を展開する。
夫に求められなくなったら自分も浮気する？
熊田は「（何十年も連れ添うと）あの頃の顔と体じゃない…」ともらし、「（結婚していたときは）性欲はあっても(夜の営みが)レスになる」とリアルな意見を。
「妻だけできなくなってしまうという人もいる…家族になると違うんですよね」と赤裸々に吐露する。
一方の幸は「相手が浮気をしたら、自分もするかもしれない」、天海は「大切な人がいるのに浮気するのって何なんですかね？」とコメント。
熊切は「女性もけっこう浮気している。男性だけじゃない」と発言するが、天海から「きれいごと言ってません？ 100点の回答してますよね…ChatGPT？」と鋭いツッコミが(笑)。
ここであおちゃんぺが「仮にエッチがなくても、一緒にお出掛けとか大事にされたら満足する」と持論を展開すると、幸はこれに納得いかないようで「（年を重ねる毎に）どんどん性欲は高まる。“40になったらどうなっちゃうんだろう？”と思うくらい」とコメント。
天海に「今エロいですか？」と聞かれると、「すっごいエロい(笑)」と幸。
女性用風俗も体験したことがあるとぶっちゃけるが、「顔バレした途端、性欲が萎えて酒飲んで終わっちゃった」と告白。これにあおちゃんぺは「プロ意識ない！ 楽しませろや！」と激怒する。
熊田は、女性用風俗に興味はあるが顔バレが怖いので、「この仕事をしていなければ…」と語っていた。
「コイツは無理」と思った男は？
あおちゃんぺは「内輪の女にイキまくるヤツ」と発言。元カレは自分を含めて、自分の友人数人と関係していたそう。天海は、キャバ嬢が風紀で男性スタッフとの恋愛が禁止されているにも関わらず、恋愛してしまうのが理解できないと語る。
熊切は「金持ちアピールする男が嫌」と語ると、全員同意！ さらに幸は「ベッドの上で豹変する男」を挙げ、10個上の男性と交際していた時、普段はクールなのに、初エッチの時に胸を揉みながら「幸ちゃんのおっぱいは、僕ちんのものだもんね(笑)」と言ったと話すと、全員絶句していた。
番組では、この他「女同士の友情って本当にある？」をテーマに、赤裸々トークが展開される。つづきはTVerで！