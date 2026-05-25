5月24日、東京競馬場で行われた牝馬クラシック第2戦・オークス（牝馬限定・G1・芝2400m）は、今村聖奈騎乗のジュウリョクピエロ（牝3・栗東・寺島良）が鮮やかな差し切り勝ち。JRA女性騎手として史上初となるクラシック騎乗で、そのままクラシック＆G1初制覇という歴史的快挙を成し遂げた。道中は後方でじっくりと脚を溜め、直線では馬群の間を割って鋭伸。ゴール寸前で突き抜けると、スタンドは大歓声に包まれた。オークス、レ