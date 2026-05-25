5月24日、東京競馬場で行われた牝馬クラシック第2戦・オークス（牝馬限定・G1・芝2400m）は、今村聖奈騎乗のジュウリョクピエロ（牝3・栗東・寺島良）が鮮やかな差し切り勝ち。JRA女性騎手として史上初となるクラシック騎乗で、そのままクラシック＆G1初制覇という歴史的快挙を成し遂げた。道中は後方でじっくりと脚を溜め、直線では馬群の間を割って鋭伸。ゴール寸前で突き抜けると、スタンドは大歓声に包まれた。

オークス、レース後ジョッキーコメント

1着 ジュウリョクピエロ

今村聖奈騎手

「本当に感無量で一杯です。関係者の方々含めジュウリョクピエロに感謝したいと思います。（跨った時は）危うさ全開で今日もやばいなと思いながら、レースの緊張より落とされないかの緊張の方が大きかったです。私は捕まっていただけで所属する寺島厩舎で、前回、前々回のレースからアプローチを変えてみて、チームで勝ち取った勝利だと思います。前回の忘れな草賞のレースが脳裏にありすぎて、スタート直後に抑えすぎるのだけはやめておこうというのと、直線は長い東京コースなので、午前中からどのくらいから追い出しなど色々と考えていて、あとは彼女が自信を持って乗って来いと背中を押して送り出してくれたような感じでした。彼女のリズムを大事にしながら、直線は頑張ってくれました。目の前の馬と馬の間の距離を抜けるのは早かったのですが、ゴールが迫っていて2、3着だったら悔しいなと思っていたのですが、最後のひと踏ん張りで馬が前に出てくれました。競馬学校の試験の時から歴史に名を刻めるようなジョッキーになりたいと言っていたのですが、1年目からは成績も下降していて、なかなか上手くいかなくて、自分がなりたいジョッキーはこんな感じだったのかなとか、いい夢見すぎて、本当にしんどいことを目の当たりにした時に、その場から逃げ出したい気持ちがすごくありましたが、普段お世話になっている厩舎の方とか身近な人たちが鼓舞して支えてくださったから今があります。まだ5年目で今年も結果を出していない中、大きいレースを馬に勝たせてもらったので、それに見合うジョッキーになるにはまだまだ時間がかかると思いますけど、一頭一頭しっかり乗れるようなジョッキーになりたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします」

2着 ドリームコア

C.ルメール騎手

「良いポジションが取れましたが、ペースが遅くてかかってしまいました。外にももたれていてエネルギーのロスもありましたし、ゴールまで精一杯頑張ってくれました」

3着 ラフターラインズ

D.レーン騎手

「すごくいい精神状態でレースに臨めました。外枠から良いスタートを切れて、ポジションが少し外になりましたが、良いリズムで運べました。長いスパンの脚を使ってくれて、馬が全てを出し切ってくれたと思います」

4着 リアライズルミナス

津村明秀騎手

「勝ったと思いました。あまりにもペースが遅くて、このままでは馬の良さを生かせないと思ったので動いて行きました。残り200mぐらいでこれならと思いましたが、最後は脚色が鈍ってしまいました」

5着 スウィートハピネス

高杉吏麒騎手

「距離が伸びて良い内容で走れましたし、徐々に馬も良くなっています。最後は瞬発力勝負になってしまいました。もう少し時計がかかれば差は詰まっていたのかなと思います」

オークス・アランカールと武豊騎手

8着 アランカール

武豊騎手

「前半力んでいましたし、直線では瞬発力の差が出たのかなと思います」

12着 スターアニス

松山弘平騎手

「状態は良かったと思います。スタンド前発走で少し気が入っていましたし、スタートから前向きさが勝っていました。その分、最後まで持たせることが出来ませんでした。厩舎サイドも持つように工夫してくれていましたが、それを出せずに申し訳ないです」

レース結果、詳細は下記のとおり。

5月24日、東京11Rで行われた第87回オークス（3歳オープン・牝・G1・芝2400m・1着賞金＝1億5000万円）は、今村聖奈騎乗の5番人気、ジュウリョクピエロ（牝3・栗東・寺島良）が勝利した。クビ差の2着に3番人気のドリームコア（牝3・美浦・大竹正博）、3着に2番人気のラフターラインズ（牝3・美浦・小笠倫弘）が入った。勝ちタイムは2:25.6（良）。

1番人気で松山弘平騎乗、スターアニス（牝3・栗東・高野友和）は、12着敗退。

オークス・ジュウリョクピエロと今村聖奈騎手

ゴール寸前で突き抜ける

今村聖奈が、日本競馬史にその名を刻んだ。JRA女性騎手として史上初となるクラシック騎乗を果たすと、その初舞台でまさかの初制覇。ジュウリョクピエロとのコンビで歴史的快挙を成し遂げた。道中は後方でじっくりと脚を温存。直線に向いてもまだ後方に位置していたが、馬群に包まれる厳しい展開の中でも狭いスペースを縫うように進出した。坂を駆け上がってからの末脚は圧巻。ゴール寸前で一気に突き抜けると、最後は測ったような差し切りで頂点へ。渾身のガッツポーズとともに、歴史的瞬間を刻み込んだ。

歴史的快挙を達成した今村聖奈騎手は「本当に夢を見ているみたいです」と、笑顔でその第一声を伝えた。

◇オークスとは

正式名称は優駿牝馬。3歳牝馬限定のG1レースで、牝馬クラシック三冠（桜花賞・オークス・秋華賞）の第2戦にあたる。スピードに加えスタミナと総合力が問われる格式の高いレース。ほとんどの馬には初めてとなる距離で、この時期の3歳牝馬にとっては最も過酷な戦い。

ジュウリョクピエロ 6戦4勝

（牝3・栗東・寺島良）

父：オルフェーヴル

母：ハッピーヴァリュー

母父：ゼンノロブロイ

馬主：近藤健介

生産者：飛野牧場

【全着順】

1着 ジュウリョクピエロ 今村聖奈

2着 ドリームコア C.ルメール

3着 ラフターラインズ D.レーン

4着 リアライズルミナス 津村明秀

5着 スウィートハピネス 高杉吏麒

6着 レイクラシック M.ディー

7着 エンネ 坂井瑠星

8着 アランカール 武豊

9着 アンジュドジョワ 岩田望来

10着 トリニティ 西村淳也

11着 ロングトールサリー 戸崎圭太

12着 スターアニス 松山弘平

13着 ソルパッサーレ 浜中俊

14着 アメティスタ 横山武史

15着 スマートプリエール 原優介

16着 ミツカネベネラ 横山和生

17着 ロンギングセリーヌ 石橋脩

18着 スタニングレディ 三浦皇成