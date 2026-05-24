球団OBのギーエン氏が指摘した村上の“姿勢”【MLB】ジャイアンツ 10ー3 Wソックス（日本時間24日・サンフランシスコ）ホワイトソックス内野陣に続いた守備のミスに、球団OBから厳しい声が上がっている。23日（日本時間24日）の敵地・ジャイアンツ戦で、強い日差しの影響で打球を見失い落球するシーンが続出。失点に直結したことで、元ホワイトソックス監督のオジー・ギーエン氏は「子どもみたいなプレーぶりだった」と苦言を呈